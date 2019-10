Tennis – Parigi in festa, l’annuncio di Roger Federer: “giocherò il Roland Garros 2020”

Roger Federer ha reso nota la sua partecipazione al Roland Garros 2020: il tennista svizzerò giocherò sul rosso di Parigi

“Sarò al Roland Garros dell’anno prossimo“, firmato Roger Federer. Una notizia inaspettata che ha fatto felici i fan parigini del tennista svizzero, solitamente sempre molto ‘abbottonato’ in merito alla propria programmazione, specialemente se si parla dello Slam francese, un torneo mai amato fino in fondo e spesso saltato per problemi fisici. Dopo la conferma della partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Federer ha dunque sciolto un’altra importante riserva in vista della prossima stagione, confermando i suoi piani ai microfoni della CNN: “non ho molto altro tempo per giocare, vorrei stare un po’ lontano da tutto questo e ho bisogno di tempo con la mia famiglia. Abbiamo bisogno di vacanze, di una pausa. Giocherò probabilmente al Roland Garros, Halle, Wimbledon, Olimpiadi e forse dopo Cincinnati e l’Us Open“.

