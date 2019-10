Il mondo del tennis a lutto: addio al russo Volkov

Il mondo del tennis piange la scomparsa di Alexander Volkov: ignote le cause del decesso

L’ATP ha annunciato oggi una tristissima notizia: è venuto a mancare a soli 52 anni il russo Alexander Volkov. Diventato professionista nel 1988 Volkov si è aggiudicato il primo titolo nel ’91, nonostante un terribile infortunio alla spalla da quindicenne, il russo non si è mai arreso diventando mancino e riuscendo a salire fino alla 13ª posizione della classifica mondiale. Dopo il successo del ’91 si aggiudicò anche i titoli di Auckland e di Mosca, raggiungendo anche la semifinale, nel ’93 agli US Open, per poi ritirarsi 5 anni dopo. Non sono note le cause del suo decesso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE