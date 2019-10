Tennis – L’italiano Andrea Gaudenzi nuovo Presidente ATP dal 2020

Gaudenzi sarà il nuovo Presidente dell’ATP a partire dal 2020: traguardo speciale per l’ex professionista italiano

L’Italia del tennis sorride per un traguardo speciale raggiunto da un ex tennista azzurro, vincitore di tre titoli ATP: Andrea Gaudenzi è stato nominato nuovo Presidente dell’ATP! Il mandato dell’ex professionista, che ha raggiunto il numero 18 del ranking mondiale durante la sua carriera, sarà valido per quattro anni, a partire dal 1° gennaio 2020.

“L’Atp ha svolto un ruolo centrale nella mia vita in molti modi e avere questa opportunità di ricoprire il ruolo di Presidente dell’Atp è un vero onore. Non vedo l’ora di supervisionare la direzione futura del Tour e di sfruttare il successo e la popolarità globali dello sport in quello che è senza dubbio uno dei momenti più emozionanti della storia del tennis professionistico maschile. Sono molto grato per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare a gennaio“, queste le parole di Gaudenzi.

