Tennis – Belinda Bencic dispiaciuta per la fine della Hopman Cup: “mi invidiavano tutte, ero sempre con Federer!”

Belinda Bencic si è detta dispiaciuta di non partecipare più alla Hopman Cup, soprattutto per non poter stare fianco a fianco con Roger Federer!

Nel 2020 la Hopman Cup non andrà in scena. Il torneo per nazionali verrà sostituito dalla ATP Cup, competizione per certi versi simile. Un cambiamento che ha reso triste Belinda Bencic. La tennista svizzera ha avuto l’onore di giocare in coppia con Roger Federer nelle edizioni 2018 e 2019, vincendo entrambe le volte il torneo.

La tennista svizzera ha espresso così il suo disappunto: “è davvero un peccato per me. La prima settimana della stagione in Australia è stata la migliore per me. E sono stata naturalmente invidiata da tutte le altre giocatrici in quanto ho potuto giocare con Roger Federer. Ho sempre risposto: ‘sono solo nata nel paese giusto’. Se ho imparato qualcosa mentre giocavo con Roger? Ho notato la freddezza e il relax che ha mentre gioca a tennis a un livello di classe mondiale“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE