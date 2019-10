Tennis – Barilla realizza il sogno di Daniela: la fan italiana cucina per Roger Federer [VIDEO]

C’era un cartello giallo, con una scritta nera, diceva: “Roger, vorresti venire a cena con me? Cucino io!“. Ad esporslo, durante il torneo di Madrid, è stata una simpatica tifosa italiana di Roger Federer, Daniela Zuncheddu che direttamente dalla Sardegna aveva espresso, con simpatia, il suo amore per il tennista svizzero.

Un cartello che non è passato inosservato agli occhi di Barilla. Il famoso brand alimentare italiano, del quale Federer è testimonial, si è dunque impegnato nella ricerca della ragazza, organizzandole un’indimenticabile sorpresa. Dopo averla trovata tramite Twitter, Barilla le ha organizzato una lezione di cucina con uno chef professionista, alla quale si è presentato Roger Federer. Emozionata e felice per aver incontrato il suo idolo, Daniela ha realizzato il suo sogno di prepare un bel piatto di pasta a Roger Federer e cenare insieme a lui.

Who remembers our #federerfansearch? It happened last May, in Spain. We found her and made her dream come true the day she was invited to cook for the master himself, @RogerFederer. #MastersofPasta pic.twitter.com/dITDMk8ie7

— Barilla (@Barilla) September 30, 2019