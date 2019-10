Moto – Talenti Azzurri FMI della Velocità: una stagione ricca di successi

Con il conclusivo appuntamento dell’ELF CIV vissuto all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga è andata in archivio una stagione 2019 della Velocità nazionale ricca di soddisfazioni per i piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Tra le classi Moto3, PreMoto3 e Supersport 300, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana hanno monopolizzato la scena nell’ELF CIV. Vittorie che si estendono anche al CIV Junior con l’affermazione dei Talenti Azzurri FMI nelle classi MiniGP 50cc e OHVALE GP-0 190.

Partendo dal Campionato Italiano Velocità, la classe Moto3 ha incoronato per la seconda volta in carriera dopo l’affermazione del 2017 Nicholas Spinelli. Il portacolori Oscar Performance si è laureato Campione 2019 già al termine di Gara 1 a Vallelunga conclusa al terzo posto, riuscendo a vincere l’indomani la seconda corsa in programma. Spinelli ha preceduto in campionato Alberto Surra, laureatosi vice-Campione italiano Moto3 all’esordio nella categoria, mettendo a segno una spettacolare vittoria in Gara 1 al “Piero Taruffi” con la KTM del Team Minimoto. Ai primi quattro posti della generale figurano così quattro Talenti Azzurri con Kevin Zannoni, Campione 2018 assente a Vallelunga in quanto convocato dalla Sic 58 Squadra Corse per correre nel Mondiale Moto3 a Buriram, classificatosi terzo a precedere il compagno di squadra in RGR TM Factory Racing Nicola Carraro, sul podio di Gara 2 lottando fino all’ultimo per la vittoria.

A Vallelunga si è messo in mostra da rookie anche Alessandro Morosi, con la Honda del Junior Team Total Gresini 3° nella seconda manche, sesto in campionato a precedere la coppia dello Sky Junior Team VR46 #RMU formata da Lorenzo Bartalesi ed Elia Bartolini, a loro volta coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Presenti al conclusivo round dell’ELF CIV Moto3 2019 marcando punti per la generale anche Raffaele Fusco (10° e 5° con TM RGR Junior Team), Nikolas Marfurt (14° e 9° con il Team M&M), Mattia Rato (17° e 12° con la KTM RMU Racing) e Matteo Boncinelli, protagonista della prima manche classificandosi 6° in Gara 2 con i colori RMU Racing. Complessivamente otto Talenti Azzurri FMI figurano nella top-10 finale dell’ELF CIV Moto3.

I successi dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana sono proseguiti anche nella classe PreMoto3 con Luca Lunetta (AC Racing Team) laureatosi Campione 2019 al debutto nella categoria. Con un 1° ed un 3° posto a Vallelunga, il tredicenne pilota capitolino ha preceduto in campionato altri due Talenti Azzurri FMI: Filippo Bianchi (Pos Corse) e Filippo Farioli (Pasini Racing Team), rispettivamente 2° e 3° nella generale lottando per la vittoria di Gara 2 conquistata da Bianchi. Nel novero dei Talenti Azzurri, a Vallelunga Andrea Natali (RMU Racing Team) ha concluso due volte in zona punti (14° e 10°), presenti anche Cristian Basso (Academy GP) e Flavio Massimo Piccolo, a soli 12 anni da Campione Italiano OHVALE GP-0 190 2019 in grado di conquistare un brillante 6° posto in Gara 1 al secondo weekend di gara nella PreMoto3 con la 2WheelsPoliTo del Team Runner Bike.

La classe Supersport 300 ha incoronato Thomas Brianti (Prodina Ircos Kawasaki), laureatosi Campione italiano con un bottino di 5 vittorie ed altri 4 podi in 12 gare. Sempre tra i Talenti Azzurri FMI, stagione 2019 di rilievo per Matteo Bertè (ProGP Yamaha), quarto in campionato con 1 vittoria, 1 pole e 5 podi complessivi, a sua volta in lotta per il titolo nel weekend di Vallelunga.

Parallelamente ai traguardi raggiunti nel Campionato Italiano Velocità, i più giovani Talenti Azzurri FMI impegnati nel CIV Junior hanno raccolto vittorie di buon auspicio per il futuro. Il Campionato italiano MiniGP 50cc ha registrato la perentoria affermazione di Edoardo Boggio (AC Racing Team) con 6 vittorie ed altri 2 podi in 10 gare, terzo e quinto rispettivamente Demis Mihaila ed Alex Venturini, entrambi schierati dal Pasini Racing Team. Flavio Massimo Piccolo si è invece imposto nel Campionato italiano OHVALE GP-0 190 monopolizzando la scena, quinta posizione nella generale per Edoardo ‘Edos’ Liguori.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Per il nostro progetto si è conclusa una stagione 2019 decisamente positiva. In termini di risultati, i Talenti Azzurri FMI hanno vinto tutto quello che c’era da vincere: le classi Moto3, PreMoto3 e Supersport 300 del CIV, ma anche la MiniGP 50cc e la OHVALE 190 del CIV Junior. Tuttavia, i risultati rappresentano soltanto una parte del nostro lavoro. Con 26 piloti coinvolti nel progetto ed un range così ampio d’età, il lavoro non è stato facile, in quanto cambiano le metodologie per la loro formazione tecnico-agonistica e l’approccio alle gare. Si è formato un bel gruppo e, da parte nostra, abbiamo posto degli obiettivi a breve-medio termine che hanno innescato delle motivazioni in loro. Come sempre i più bravi, svegli, attenti e motivati hanno raggiunto gli obiettivi definiti ad inizio stagione, mentre da parte nostra abbiamo potuto verificare in presa diretta la crescita dei nostri ragazzi. Come sempre partiamo dalla tecnica e dai fondamentali di guida, riscontrando in pista che le nostre indicazioni, combinato l lavoro compiuto nel corso dell’inverno e di tutta la stagione, ha dato gli esiti sperati. La crescita sportiva è stata eclatante, lo testimonia il weekend di Vallelunga del CIV dove sono state registrate delle prestazioni incredibile in tutte le classi: dalla Moto3 alla PreMoto3 passando per la Supersport 300 sono stati battuti i precedenti record della pista. Un aspetto che ci rende orgogliosi e mi preme ringraziare pubblicamente il nostro gruppo di lavoro formato dai Tecnici Federali Massimo Roccoli, Alessandro Brannetti, Enzo Maddaloni, Max Sabbatani e Davide Stirpe che hanno seguito i piloti nell’arco della stagione 2019. Per l’anno prossimo ci stiamo strutturando per sostenere ulteriormente i Talenti Azzurri impegnati nei campionati motociclistici internazionali, mentre in ambito nazionale abbiamo grosse aspettative risposte sulla PreMoto3 dove esordiranno tanti giovani provenienti dalla MiniGP 50cc, grandi protagonisti in questa stagione.”