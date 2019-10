Superbike – Bautistaal comando in Argentina, quarto posto per Davies

Mondiale Superbike in Argentina: Bautista al comando e Davies quarto per il team Aruba.it Racing – Ducati dopo la prima giornata di prove sul Circuito di San Juan

Dopo le prime due sessioni di prove libere dell’appuntamento argentino del Mondiale SBK, in programma questo fine settimana sul Circuito San Juan Villicum, la classifica provvisoria vede Álvaro Bautista al comando, mentre Chaz Davies chiude la giornata in quarta posizione.

I piloti sono scesi in pista questa mattina con condizioni di asfalto insidiose a causa della sabbia che ha reso la pista molto scivolosa. Nonostante le numerose sessioni di prove delle altre categorie nel corso della giornata, la situazione è rimasta quasi invariata e l’aumento della temperatura nel pomeriggio ha reso complicata la seconda sessione di prove.

Bautista, che non aveva mai girato su questo tracciato, ha ottenuto il miglior tempo in FP1 in 1’45.191, migliorando di un secondo e mezzo in FP2 e chiudendo la prima giornata di prove con il crono di 1’43.614. Davies, 13esimo nel turno di questa mattina, ha compiuto un grosso balzo in avanti nel secondo turno, abbassando il suo crono di ben tre secondi fino ad arrivare a 1’44.866.

Domani alle 10:30 ore locali (15:30 CET) si disputerà la terza ed ultima sessione di prove libere, seguita alle 13:00 dalla Superpole valida per definire la griglia di partenza di Gara 1, che partirà alle 16:00 (21:00 CET).

Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati #19) – 1’43.614 (1°)

“Oggi è stata una giornata molto positiva, era una pista nuova per me quindi ho cercato di fare tanti giri in entrambe le sessioni per prendere confidenza. Mi piace molto il San Juan Villicum Circuit, è una pista che alterna curve veloci a curve più lente con un lungo rettilineo, mi sono trovato subito a mio agio. Purtroppo le condizioni dell’asfalto non erano perfette, la pista è molto sporca e bisogna girare molto per raggiungere una condizione ottimale. Domani migliorerà sicuramente la situazione e cambieranno i riferimenti, cercheremo di adattarci per essere ancora più competitivi.”

Chaz Davies (Aruba.it Racing Ducati #7) – 1’44.866 (4°)

“Sono felice perché oggi è andata abbastanza bene anche se le condizioni erano davvero difficili a causa della sabbia in pista. Nel pomeriggio la situazione è leggermente migliorata ma l’aumento della temperatura sull’asfalto ha evidenziato altri problemi. Ancora i tempi sul giro sono piuttosto alti, in questo momento le condizioni sono uguali per tutti e bisogna accettare questa situazione. In generale, ho avuto subito un buon feeling con la moto, ma probabilmente ho messo la gomma nuova un po’ troppo presto e alla fine della sessione, quando avrei dovuto spingere per migliorare il tempo, non avevo più molta aderenza.”

