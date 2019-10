Snowboard, la città di Modena ospita la seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air

Il programma e gli atleti italiani protagonisti sabato 2 novembre nella specialità Big Air

Modena capitale dello snowboard per un giorno. Il prossimo 2 novembre infatti, in occasione della Fiera Skipass, la città emiliana ospiterà la seconda tappa di Coppa del mondo della specialità Big Air. Saranno quattro gli italiani a prendere parte alla competizione: Loris Framarin, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian.

Le gare andranno in scena a partire dalla mattinata di sabato 2 novembre: saliranno sul trampolino, per le sessioni di qualificazione, prima gli uomini (divisi in due gruppi da 25 ciascuno) alle ore 10,05 e alle ore 12,10. Poi spazio a 30 donne, che si esibiranno nei due tentativi a partire dalle ore 14,30. Coloro che si qualificheranno, ossia sei atlete e dieci atleti, si alterneranno nei tre salti di finale con orario d’inizio fissato alle ore 18,30.

Il Big Air di snowboard fa seguito alle prime gare stagionali di Cdm disputatesi lo scorso agosto a Cardrona: nella tappa neozelandese, a fare da padrone nella categoria maschile fu la squadra americana, capace di aggiudicarsi il primo ed il secondo posto rispettivamente con Chris Corning e Redmond Gerard. Tra le donne, invece, il successo portò la firma di una finlandese, Enni Rukajarvi, brava a mettersi davanti alla britannica Katie Ormerod.

