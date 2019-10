Short track, la stagione di Coppa del Mondo comincia a Salt Lake City: fari puntati su Martina Valcepina

L’Italia pronta a scattare da venerdì sul ghiaccio statunitense: fari puntati su Martina Valcepina e sulle staffette. Arianna Fontana al rientro nel circuito internazionale dopo l’anno di stop

Ci siamo. Prende il via questo fine settimana da Salt Lake City, negli Stati Uniti, la stagione di Coppa del Mondo 2019-20 di short track. Presente al primo appuntamento del circuito internazionale anche l’Italia che, con il rientro della campionessa olimpica Arianna Fontana, porta sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval dieci atleti sotto la guida dei due allenatori azzurri, il confermato Assen Pandov per gli uomini e il nuovo tecnico francese Ludovic Mathieu per le donne. Tre giorni di grande velocità e di spettacolo assoluto, dall’1 al 3 novembre, per proseguire il percorso con vista su Pechino 2022. Tanti gli spunti sulla squadra tricolore, che riparte con entusiasmo e ambizione dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione.

Aspettando che Arianna Fontana ritrovi lo smalto e la forma dei giorni migliori – lei che è rientrata in gruppo solo questa estate dopo un anno di stop post Olimpiadi -, la punta di diamante della squadra azzurra resta Martina Valcepina, sempre più leader a livello internazionale. Sempre più forte infatti sui 500 metri, la distanza prediletta in cui la scorsa stagione ha vinto due volte a Torino e una a Dresda in Coppa del Mondo oltre a conquistare un argento europeo e una vittoria mondiale sfumata poi in un 4° posto per squalifica, la campionessa valtellinese ha dimostrato una crescita importante anche nelle altre distanze e si prepara al via di quest’anno con ambizioni importantissime. Al femminile, dove i riflettori sono puntati anche sulla staffetta che, già competitiva, ritrova una Arianna Fontana in più nel motore, molto ci si attende anche da Cynthia Mascitto, capace lo scorso anno di centrare il secondo podio in carriera in una tappa di Coppa del Mondo con il terzo posto sui 1000 di Dresda. A livello maschile Yuri Confortola e Tommaso Dotti rappresentano le certezze con un Mattia Antonioli che si sta confermando e il giovane Luca Spechenhauser a chiudere il quartetto della staffetta, la gara in cui l’Italia, tra gli uomini, confida maggiormente.

Questi, ricapitolando, gli atleti convocati agli ordini di Pandov e Mathieu per questa tappa statunitense: Arianna Fontana (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Mattia Antonioli (Esercito), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) e Luca Spechenhauser (Fiamme Oro).

Weekend di gare che scatta alle 16 (ora italiana) di venerdì con le batterie di qualificazioni su tutte le distanze, quindi le finali suddivise tra sabato e domenica a partire, in entrambi i giorni, dalle 21 (ora italiana).

