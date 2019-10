Serie A, Nicchi prova a fare chiarezza: “il braccio di De Ligt non è mai rigore, vi spiego cosa dice il regolamento”

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ha parlato degli episodi dell’ultima giornata di campionato, soffermandosi sul braccio di De Ligt

L’ottava giornata di Serie A non si è ancora conclusa, ma le polemiche non mancano per gli episodi avvenuti durante il week-end. In particolare quello di Juventus-Bologna, dove l’arbitro non ha sanzionato con il calcio di rigore un braccio di De Ligt.

Sulla questione si è soffermato Marcello Nicchi ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulle frequenze di Radio Uno Rai: “gli arbitri stanno lavorando bene, applicando regolamenti che non piacciono a tanta gente e che anche a noi non entusiasmano. Tanti addetti ai lavori non conoscono il regolamento e questo è un problema. Non si capisce quando gli arbitri possono o non possono andare al VAR. Ognuno di noi ha dei ruoli ma vedo comportamenti, anche in campo a fine partita, che sono dei boomerang per tutti. Si protesta troppo e si dà il cattivo esempio. Per ciò che riguarda il fallo di mano quando il braccio è largo è rigore al 99%. Quello di De Ligt invece non è mai rigore e non si può pensare che si applichino le regole in base al colore della maglia. Chi pensa questo è bene che non vada più allo stadio. Quando la palla sbatte nel braccio di un giocatore, anche scomposto, ma viene fatta prima una giocata, allora non è rigore. Tocca prima la palla“.

Nicchi si è soffermato anche sui rigori concessi alla Lazio nel match con l’Atalanta, episodi che hanno fatto infuriare Gasperini: “quelli sono due rigori sacrosanti, lo dice il regolamento. Non possiamo sindacare sulla forza del pestone. Il calcio di rigore è stato dato e rivisto, le sanzioni devono essere accettate e gli allenatori ci devono dare una mano, conoscendo bene il regolamento. Non ha senso fare tutte queste polemiche. Sospendere Samp-Roma per cori razzisti? No, Maresca ha attuato il protocollo. Il questore deve sospendere la partita dopo il terzo richiamo all’interno dello stadio“.

