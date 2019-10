Serie A Basket – Venezia domina Cantù, Brindisi sorprende l’Olimpia Milano

Venezia batte Cantù e torna al successo dopo due sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano crolla nuovamente in casa: dopo Brescia anche Brindisi espugna il Forum

Dopo la vittoria di Trento su Sassari nel lunch match, la domenica della quarta giornata di Serie A prosegue con due sfide interessanti che vedono impegnate due formazioni solitamente in alta classifica, ma che hanno vissuto un inizio di stagione complicato: Venezia e Milano. I ragazzi di coach De Raffaele, dopo due ko consecutivi, tornano al successo dominando la sfida contro Cantù terminata 76-46. Tonut e Daye, con 15 punti a testa, guidano la vittoria della Reyer sugli ospiti ai quali non bastano gli 11 punti di Collins.

Secondo ko casalingo in altrettante gare per l’Olimpia Milano. La formazione di coach Messina, dopo la sconfitta contro Brescia, si arrende anche a Brindisi davanti al pubblico del Mediolanum Forum. La formazione lombarda insegue per tutto il match, chiudendo il primo tempo in svantaggio di 7 punti (46-53) e si fa sorprendere nel terzo set dal 15-21 con il quale Brindisi prende il largo. La rimonta nell’ultimo periodo di gioco (28-18) si ferma a -3 con il punteggio che recita 89-92 a favore degli ospiti trascinati dai 26° punti di Stone. A Milano non bastano i 28 di Rodriguez.

