Serie A Basket – Trieste batte Sassari nel lunch match: primo ko stagionale per coach Pozzecco

Trieste batte Sassari nel lunch match della 4ª Giornata di Serie A: 22 punti di Jones nel 65-59 finale. Per coach Pozzecco è il primo ko stagionale

Dopo la vittoria di Roma sul campo di Pistoia nell’anticipo del sabato, la domenica della 4ª Giornata di Serie A si apre con la vittoria della Pallacanestro Trieste sulla Dinamo Sassari (65-59). Per Trieste, quella del lunch match odierno, è la prima vittoria stagionale, arrivata dopo 3 sconfitte consecutive contro Venezia, Varese e Milano. Per coach Pozzecco è invece il primo ko stagionale di Sassari. Decisivo ai fini del successo dei padroni di casa Jones con 22 punti, mentre agli ospiti non sono bastati gli 11 punti di Bilan.

