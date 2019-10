Serie A Basket – Jerrels fa felice Pozzecco e Sassari: successo casalingo per Brindisi su Brescia

La tripla di Jerrels regala a Sassari la vittoria sul campo di Trento: Brindisi vince in casa contro Brescia trascinata da un super Adrian Banks

La terza giornata della Serie A di Basket si apre con due anticipi davvero interessanti, in grado di tenere compagnia agli appassionati delle palla a spicchi in questo sabato sera. Sassari firma il tris di successi in altrettante gare e si prende la vetta della Serie A grazie alla tripla di Jerrels che, nonostante i soli 5 punti, decide la gara sul campo di Trento alla quale non bastano i 16 punti di Knox. Successo casalingo invece per Brindisi che si lascia guidare da un super Adrian Banks (32 punti) nella vittoria su Brescia, nella quale Awudu Abass è l’ultimo ad arrendersi (15 punti).

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata:

Trento-Sassari 73-76

Brindisi-Brescia 88-78

