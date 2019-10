Serie A Basket – L’Olimpia Milano torna a vincere: Tarczewski e Micov stendono Roma

Vittoria in trasferta per l’Olimpia Milano nella sesta giornata di Serie A: Tarczewski e Micov firmano 15 punti a testa nella vittoria su Roma

Dopo le vittorie di Trento, Bologna e Venezia negli anticipi del sabato, la sesta giornata della Serie A di Basket prosegue con la prima sfida della domenica fra Roma e Milano. Dopo il successo casalingo in Eurolega sul Fenerbahce, l’Olimpia Milano torna a vincere anche in campionato interrompendo la striscia di due ko consecutivi contro Brindisi e Cremonia. I ragazzi di coach Messina vanno subito sotto nel punteggio a causa di un gran primo tempo di Roma che firma un +13 di vantaggio (43-30) dopo i primi due quarti. Milano rimonta della ripresa con un gran terzo quarto (15-32) che permette di tornare in partita e chiudere i conti nell’ultimo periodo di gioco (15-17) per il 73-79 finale. Decisiva la prova di Tarczewski miglior marcatore della partita insieme a Micov con 15 punti.

