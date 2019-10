Risultati 6ª giornata Serie A Basket – La Reggiana vince e convince, Varese sorprende Brindisi: ok Bologna e Sassari

Gli emiliani restano al secondo posto grazie alla vittoria ottenuta a Pesaro, sorridono anche Varese e Fortitudo che stendono Brindisi e Pistoia

La Reggiana non perde contatto con la testa della classifica, imponendosi in trasferta nella sesta giornata del campionato di Serie A di Basket, mantenendo a 4 punti il gap dalla Virtus Bologna. Gli uomini di Buscaglia stendono a domicilio Pesaro, prendendosi il successo con il risultato di 65-90. Dopo quattro vittorie consecutive, Brindisi torna a riassaporare l’amaro gusto della sconfitta, cedendo di schianto a Varese con il punteggio di 102-78. Torna al successo invece la Fortitudo Bologna, che non lascia scampo a Pistoia superandola 82-71. Nel posticipo serale, Sassari viola il parquet di Cantù, prendendosi la vittoria con il risultato di 70-87.

