Serie A Basket – La Virtus Bologna trionfa e si prende la vetta della classifica, sorridono anche Brescia e Reggiana

Bene la Virtus Bologna: vittoria e balzo in vetta alla classifica, bei successi anche per Brescia e Reggiana

E’ in corso la quarta giornata del campionato italiano di basket di Serie A. Dopo il ko di Milano contro Brindisi possono invce sorridere Brescia e Reggiana, che hanno trionfato rispettivamente contro Trento e Cremona con i punteggio di 92-66 e 85-71. Giornata amara invece per Pesaro che cede alla Virtus Bologna, che si prende la vetta della classifica, per 79-94.

