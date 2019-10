Serie A Basket – La Virtus Roma sbanca Pistoia nell’anticipo della 4ª giornata, i capitolini si impongono 67-81

Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Roma si impone con il risultato di 67-81 su Pistoia

Seconda vittoria consecutiva per la Virtus Roma che, nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A di Basket, stende in trasferta la Oriora Pistoia con il risultato di 67-81 e sale a quattro punti in classifica. Gli uomini di coach Bucchi partono meglio rispetto ai propri avversari, chiudendo il primo quarto in vantaggio di tre punti, raddoppiando il gap prima dell’intervallo lungo.

Nella ripresa la forbice si allarga ulteriormente, con i capitolini che allungano fino al +13, gestendo nell’ultimo quarto il proprio vantaggio e portando così a casa un’importante vittoria. Avvio pessimo al contrario per Pistoia, che incappa nel quarto ko in altrettante partite. Capitolini trascinati al successo dai 16 punti di Jefferson, dai 13 di Alibegovic e Dyson. Non bastano ai padroni di casa i 18 punti di Brandt e i 17 di Johnson.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE