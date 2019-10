Serie A Basket – Olimpia Milano ancora ko: Cremona torna al successo dopo due sconfitte

Cremona batte l’Olimpia Milano nella sfida del 5° turno di Serie A: la Vanoli torna al successo dopo due ko consecutivi, per i ragazzi di coach Messina è invece il terzo stop stagionale

Dopo il successo europeo sul Panathinaikos, Milano non riesce a dar seguito ad una striscia di risultati positivi. Tornati nei confini italiani, i ragazzi di coach Messina vengono sconfitti da Cremona per quello che è il terzo ko in 5 gare, score tutt’altro che invidiabile. Per Cremona è invece il secondo successo in quattro gare, arrivato dopo due sconfitte consecutive. Saunders firma 19 punti e regala la vittoria alla Vanoli, per Milano non bastano i 26 punti di un indiavolato Micov.

