Sci alpino, Mikaela Shiffrin comanda la prima manche del gigante di Soelden: Brignone al terzo posto

L’americana è in testa dopo la prima manche del gigante femminile di Soelden, buon terzo posto per Federica Brignone

La campionessa americana Mikaela Shiffrin ha concluso in testa la prima manche del gigante di Soelden, tappa di apertura della Coppa del mondo 2019/2020. Con un ottimo 1’07″89, la detentrice della Coppa di cristallo si è piazzata davanti alla neozelandese Alice Robinson, distante solo 14 centesimi.

Terzo posto per l’azzurra Federica Brignone con il tempo di a 1’08″75: l’atleta valdostana non parte in maniera brillante ma recupera accusando poco meno di nove decimi di ritardo dalla prima posizione. Chiude nella top ten anche Francesca Marsaglia a 1″84 di ritardo dalla Shiffrin.

Ordine d’arrivo GS femminile Soelden (Aut):

SHIFFRIN Mikaela (Usa) 1’07″89 ROBINSON Alice (NZl) +0″14

3. BRIGNONE Federica (Ita) +0″86 HROVAT Meta (Slo) +0″95 HOLTMANN Mina Fuerst (Nor) +1″06 WORLEY Tessa (Fra) +1″24 VLHOVA Petra (Svk) +1″47 STJERNESUND Thea Louise (Nor) +1″66 MARSAGLIA Francesca (Ita) +1″84 REBENSBURG Viktoria (Ger) +1″87

13. BASSINO Marta (Ita) +2″04

18. CURTONI Irene (Ita) +2″15

28. MELESI Roberta (Ita) +2″92

