Sci alpino, raduno in Svizzera per la squadra di CdM discipline tecniche: Moelgg guida il gruppo azzurro

Dopo il lungo ritiro ad Ushuaia, e i test atletici svolti svolti ad Olgiate Olona, la squadra maschile di Coppa del mondo discipline tecniche si ritroverà la sera del 1° ottobre a Saas Fee per sette giorni di allenamento. Per il raduno in terra svizzera, il direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato i seguenti effettivi: Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Fabian Bacher e Stefano Gross.

Per quest’ultimo si tratta del primo allenamento in gruppo, dopo il lungo percorso riabilitativo causato dall’intervento al legamento crociato del ginocchio destro. Gli atleti lavoreranno insieme fino all’8 ottobre con l’ausilio dei tecnici Jacques Theolier, Stefano Costazza, Fabio Dolino Bianco e Luca Caselli.

