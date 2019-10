Sci alpino, parte ufficialmente la stagione di Coppa del Mondo: Soelden ospita la prima tappa sabato 26 ottobre

Disco verde per la pista di Soelden, sabato 26 ottobre parte ufficialmente la Coppa del mondo di sci alpino

Sabato 26 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del mondo 2019-2020 di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa di Cdm, sarà la pista austriaca di Soelden, che ha ricevuto il benestare della Fis dopo l’ultimo sopralluogo effettuato nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Le gare sono previste nel weekend del 26 e 27 ottobre: ad aprire i battenti sarà, come di consueto, il gigante femminile previsto nella giornata di sabato alle ore 10.00 (seconda manche alle 13.00). Seguirà, domenica 27, un altro gigante, questa volta con protagonisti gli uomini sempre alle ore 10.00 e alle 13.00, diretta televisiva su Raisport e Eurosport.

Lo spettacolo sarà assicurato, ma si spera anche in un tempo clemente: nelle ultime edizioni, infatti, la prova maschile della domenica è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Lo scorso anno a vincere tra le donne è stata Tessa Worley, brava a superare di un soffio l’azzurra Federica Brignone. Per la carabiniera valdostana, non sono mancate le soddisfazioni sulla pista austriaca, come dimostra la grande vittoria ottenuta nella stagione 2015-2016. In mezzo due terzi posti ottenuti da Marta Bassino e Manuela Moelgg, con quest’ultima abile a centrare il gradino più basso del podio anche nel 2011. Tra gli uomini, l’ultimo a mettersi in evidenza è stato Manfred Moelgg: nel 2013 il secondo posto porta la sua firma.

Valuta questo articolo

