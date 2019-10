Sci alpino – Gigante speciale per Moelgg: l’azzurro festeggia la gara numero 300 a Soelden

Un gigante da ricordare per Manfred Moelgg: a Soelden festeggia la gara numero 300 in carriera

Quello di Soelden sarà un gigante speciale per Manfred Moelgg. Sul ghiacciaio del Rettenbach, infatti, il finanziere di San Vigilio di Marebbe festeggerà la gara numero 300 in carriera: un traguardo importante per il 37enne, che in carriera può vantare tre medaglie ai Mondiali e ben venti podi in Coppa del Mondo, uno raggiunto proprio sulla pista austriaca nel 2012, quando riuscì a conquistare la seconda posizione. Un palmares di tutto rispetto per Moelgg, a caccia di risultati importanti anche in questa nuova stagione, dove punterà forte sullo slalom e sul gigante.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE