Sci alpino – Coppa del Mondo: Pinturault si prende il primo gigante, doppietta francese a Soelden

Pinturault si prende la scena a Soelden: è sua la prima gara senza Hirscher. Bene De Aliprandini: è ottavo

È Alexis Pinturault ad aggiudicarsi il gigante di Soelden (Aut), prova di apertura della Coppa del mondo maschile di sci alpino 2019/2020. Nella prima gara senza Marcel Hirscher, il campione austriaco capace di aggiudicarsi le ultime 8 sfere di cristallo, la scena se la prende Alexis Pinturault, bravo a mettersi dietro l’altro francese Mathieu Faivre con il tempo di 2:14.14. L’ultimo posto del podio lo conquista lo sloveno Zan Kranjec, staccato di poco più di 6 decimi dalla vetta. Da segnalare la grande prova del 19enne Lucas Braathen, che segna il miglior tempo della seconda manche e finisce sesto. Un altro grande protagonista della seconda manche è senza alcun dubbio l’azzurro Luca De Aliprandini, bravo a risalire dalla 17esima posizione e a centrare l’ottavo posto finale. Si tratta di una grande rimonta per il trentino, distante 1″31 dal primo posto. Meno bene Manfred Moelgg: il 37enne, che oggi festeggiava la 300esima gara della sua carriera, non va oltre la ventesima posizione con un distacco di due secondi da Pinturault. Nulla da fare invece per Dominik Paris, che non è riuscito a guadagnarsi l’accesso alla seconda manche per 3 decimi: un gran peccato ma il carabiniere della Val d’Ultimo non si è perso d’animo ed ha già annunciato che riproverà a gareggiare nel gigante della tappa americana della Coppa del mondo. Anche gli altri azzurri Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle, in difficoltà nella prova mattutina, cercheranno di rifarsi a Beaver Creek.

Ordine d’arrivo GS Soelden (Aut):

PINTURAULT Alexis (Fra) 2’14″14

FAIVRE Mathieu (Fra) +0″54

KRANJEC Zan (Slo) +0″63

FORD Tommy (Usa) +0″70

LIGETY Ted (Usa) +1″09

BRAATHEN Lucas (Nor) +1″10

READ Erik (Can) +1″29

DE ALIPRANDINI Luca (Ita) +1″31

CAVIEZEL Gino (Sui) +1″36

NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian (Nor) +1″40

20. MOELGG Manfred (Ita) +2″07

PARIS DOMINIK (Ita) +2″52

38 BORSOTTI Giovanni (Ita) +2″73 MAURBERGER Simon (Ita) +2″81 TONETTI Riccardo (Ita) +2″89

ZINGERLE Hannes (Ita) DNF

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE