Sci alpino – Coppa del mondo, la delusione di Brignone: “ho fatto un grosso errore”

Federica Brignone quinta oggi nel gigante di Soelden: le sensazioni dell’azzurra dopo l’esordio staigonale in Coppa del Mondo di sci

È Alice Robinson ad aggiudicarsi a sorpresa il gigante di apertura della Coppa del mondo sci alpino 2019/2020. Dopo il secondo posto ottenuto nella prima manche, la 17enne, è riuscita a mettersi dietro la campionessa americana Mikaela Shiffrin, staccata 6 di centesimi. Per la giovane neozelandese si tratta del primo successo in Cdm, arrivato alla stessa età della pluvincitrice Shiffrin, che vinse nel 2012 lo slalom di Are. La detentrice della sfera di cristallo, ha pagato pesantamente un errore nella seconda manche, frutto anche di un peggioramento della pista dopo lo stop di alcuni minuti causato dall’infortunio di Bernadette Schild, portata via in elicottero. Da qui in poi, tutte le atlete in gara hanno perso molto, compresa Federica Brignone, che si è dovuta accontentare della quinta posizione finale. Un gran peccato, soprattutto dopo quanto fatto vedere nella manche della mattina, con il terzo posto provvisorio. L’unica a limitare i danni è stata la francese Tessa Worley, brava nell’aggiudicarsi il gradino più basso del podio.

“E’ un peccato perché le prime due non hanno fatto una seconda manche perfetta. Io però ho sbagliato più di loro, ho fatto un grosso errore e ho perso molto tempo. Non si vedeva molto bene sul muro, però non è una scusa, la pista era perfetta e bisognava attaccare. Non sono riuscita a fare la differenza. Sicuramente nella seconda manche la neve era più scivolosa, ma lo era anche per la Worley che ha fatto la manche. la Robinson è molto brava, scia un po’ come un maschio: attacca molto e non ha pressioni. Shiffrin in gigante non riesce ad essere così superiore come invece è in slalom e quindi anche lei non può permettersi di sbagliare. Per quello che mi riguarda, ci ho provato, mi sentivo bene, non è andata e comunque non sono lontana dalle prime: ci proverò la prossima volta“, queste le parole di Federica Brignone dopo la prima sfida di Coppa del Mondo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE