Sci alpino – Coppa del Mondo, Pinturault super nella prima manche, De Aliprandini miglior azzurro

Dominio francese nella prima manche del gigante di Soelden, De Aliprandini e Moelgg in cerca di rimonta

Senza il pluricampione Hirscher, ritiratosi all’età di 30 anni, si è aperta ufficialmente a Soelden la stagione maschile la Coppa del mondo 2019/2020 di sci alpino. Nella prima manche di gigante, a dominare sono i francesi Alexis Pinturault e Mathieu Faivre, rispettivamente in prima e seconda posizione, staccati di appena due centesimi. A inseguirli c’è il giovane svizzero Marco Odermatt, distante poco più di tre decimi. Delude invece Henrik Kristoffersen, candidato insieme a Pinturault alla conquista della Sfera di cristallo: il norvegese chiude decimo a 80 centesimi dalla vetta.

In una manche particolare, in cui la pista è andata man mano migliorandosi, al contrario di quanto accaduto ieri con le donne, il migliore italiano è Luca De Aliprandini, 17esimo, con un distacco di 1″29 dal primo posto. Il 29enne non parte benissimo, ma tiene bene nel finale e conquista il pass per la seconda manche. Il contrario di quanto è accaduto a Manfred Moelgg: il finanziere di San Vigilio di Marebbe perde molto nella fase finale del tracciato ma riesce lo stesso a chiudere nei primi 30, precisamente in 19esima posizione. Nulla da fare invece per Dominik Paris, 33esimo, a 2″52 da Pinturault, e per agli altri azzurri Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, distaccati di quasi 3 secondi dal primo posto. Hannes Zingerle, in difficoltà sul muro, è caduto senza riuscire a segnare alcun tempo.

La seconda manche prenderà il via alle ore 13.

La classifica finale della prima manche:

1. PINTURAULT Alexis (Fra) 1’07″10

2. FAIVRE Mathieu (Fra) +0″02

3. ODERMATT Marco (Sui) +0″33

4. KRANJEC Zan (Slo) +0″34

5. READ Erik (Can) +0″45

6. OLSSON Matts (Swe) +0″47

7. BRENNSTEINER Stefan (Aut) +0″62

8. FELLER Manuel (Aut) +0″68

9. MEILLARD Loic (Sui) +0″69

10. FORD Tommy (Usa) +0″80

10. KRISTOFFERSEN Henrik (Nor) +0″80

17. DE ALIPRANDINI Luca (Ita) +1″29

19. MOELGG Manfred (Ita) +1″33

33. PARIS DOMINIK (Ita) +2″52

38 BORSOTTI Giovanni (Ita) +2″73

42. MAURBERGER Simon (Ita) +2″81

44. TONETTI Riccardo (Ita) +2″89

ZINGERLE Hannes (Ita) DNF

