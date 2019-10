Save The Duck – Il brand di piumini animal-friendly al fianco dello scalatore vegano Joisher

Autunno-inverno 2019-20: collezione Arctic al fianco dello scalatore vegano Joisher

SAVE THE DUCK®, brand di piumini animal-friendly, presenta la collezione Fall Winter 19.20 all’insegna delle innovazioni tecnologiche in chiave outdoor derivate dall’impresa senza precedenti dello scalatore vegano Kuntal A. Joisher, che ha raggiunto la cima dell’Everest con una tuta 100% animal free. Il cappotto fa parte della collezione ARCTIC di Save The Duck ed è realizzato in PLUMTECH®, un’innovativa ovatta che nasce dall’esigenza di ricreare la sofficità della piuma animale pur conservando i vantaggi di un’imbottitura termica tecnologica. I capi possiedono un elevato grado di traspirabilità, che permette di dissipare il calore in eccesso, causato dalla quotidiana attività sportiva e dall’uso cittadino.

P4532M SMEG9

Lo stile intramontabile del parka maschile è reinterpretato in chiave moderna grazie all’uso di materiali tecnici dalle eccellenti performance. Questo capospalla destinato all’uso quotidiano combina funzionalità e tenuta termica, in uno stile essenziale e senza tempo.

Colore: Navy Blue

Prezzo al pubblico consigliato: 450 €

Il tessuto è 100% poliestere 3 strati, dalle elevate performance in termini di resistenza all’acqua e di traspirabilità. Offre piena copertura da freddo, vento e umidità grazie alle sue cuciture nastrate.

P4593W SMEG9

Il parka perfetto per affrontare l’inverno con femminilità: lungo con silhouette in evidenza. La vita è segnata e le maniche sono affusolate: dettagli che donano al capo uno stile sofisticato.

Colore: Dusty Olive

Prezzo al pubblico consigliato: 439 €

Il tessuto è 100% poliestere a 3 strati, dalle elevate performance in termini di resistenza all’acqua e di traspirabilità. Offre piena copertura da freddo, vento e umidità grazie anche alle sue cuciture nastrate su cappuccio e spalle.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE