Sassuolo-Inter, Lukaku striglia i nerazzurri: “dovevamo chiuderla prima, tutti male nel secondo tempo”

Romelu Lukaku striglia l’Inter dopo la vittoria sofferta contro il Sassuolo: il bomber belga, autore di una doppietta decisiva, chiede di tenere alta la concentrazione

“Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, mentre nel secondo tempo avremmo dovuto segnare nei primi 15′ per chiudere il match. Invece non abbiamo difeso bene e si è riaperta una partita praticamente chiusa. Siamo contenti comunque per la vittoria“. Con queste parole Romelu Lukaku ha commentato Sassuolo-Inter, emozionante lunch match dell’ottavo turno di Serie A. I nerazzurri, in vantaggio 1-4 grazie alle doppiette di Martinez e dello stesso Lukaku, non hanno gestito bene i 3 gol di scarto, rischiando di subire una clamorosa rimonta.

“Io sto bene, ma devo lavorare ancora di più per aiutare la squadra per tutta la partita. Oggi però sono contento perché la vittoria era importante per il gruppo. Ora penso solo a migliorare ancora“, ha concluso Lukaku ai microfoni di DAZN.

