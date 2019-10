Sampdoria-Roma a rischio rinvio, ufficializzata l’allerta arancione per domenica: paura per lo straripamento dei corsi d’acqua

Sampdoria-Roma a rischio rinvio, prevista allerta arancione su Genova nella giornata di domenica. Possibile lo straripamento dei corsi d’acqua cittadini

La partita fra Sampdoria e Roma, valevole per l’ottavo turno di Serie A, è a forte rischio rinvio a causa maltempo. Per la giornata di domenica è stata ufficializzata l’allerta arancione sulla città di Genova con la parte più intensa della perturbazione attesa nel pomeriggio di domani. Grande timore legato ai corsi d’acqua cittadini, come il Bisagno che scorre di fianco allo stadio Luigi Ferraris, che potrebbero straripare. Per conoscere la situazione in tempo reale consultare Meteoweb.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE