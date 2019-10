Sampdoria-Roma, Ronaldo Vieira duro sui social: “il calcio punisca gli idioti negli stadi” [FOTO]

Il centrocampista della Sampdoria ha voluto dire la sua sui social riguardo gli insulti razzisti subiti oggi dai tifosi della Roma

Nessun silenzio, Ronaldo Vieira risponde con forza agli insulti razzisti, utilizzando i social network per far conoscere il suo punto di vista sulla vicenda. Il centrocampista doriano ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come questa piaga vada debellata: “il calcio oggi ha la responsabilità di punire e educare gli idioti negli stadi“. Parole forti, che seguono il comunicato di scuse diramato poche ore fa dalla Roma, a cui la Sampdoria ha risposto con un ringraziamento: “Grazie. Sempre uniti per un calcio migliore #stopracism“.

