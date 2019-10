Sampdoria, Ranieri si presenta: “spero che Di Francesco non mi odi, sono qui per ottenere la salvezza”

Il nuovo allenatore della Sampdoria si è presentato in conferenza stampa, svelando obiettivi e sensazioni

Primo giorno di lavoro per Claudio Ranieri, pronto a mettersi a disposizione dei propri giocatori per risollevare la Sampdoria dall’ultimo posto in classifica.

L’allenatore romano si è presentato oggi in conferenza stampa, svelando quelli che sono i suoi obiettivi: “devo ringraziare il presidente Ferrero che mi permette di allenare un club così prestigioso. Sono un tifoso della Roma ma la Sampdoria mi è sempre stata simpatica e vicina a me. Sono stato chiamato in una squadra ultima in classifica e sono venuto perché sono sicuro che questo non è il reale valore della Sampdoria. Sarò il garante dei tifosi, chi darà il massimo giocherà, gli altri aspetteranno. Voglio che i miei giocatori non si arrendano mai, so anche accettare la sconfitta ma dopo che la mia squadra ha dimostrato di essere forte come determinazione e voglia di sacrificarsi. Non pensavo di esser chiamato così presto, ho avuto un infortunio al ginocchio e questa è stata una gran bella medicina“.

Su Di Francesco: “sostituirlo nuovamente è bizzarro. Lo stimo tantissimo e spero non mi odi, gli auguro di trovare presto una squadra perché lo merita. Dovremo giocare da squadra e tutti i compagni hanno il dovere di aiutare il singolo: dovrò vedere la voglia di lottare, la voglia di restare in Serie A. Non sono venuto qua per far crescere i giovani o per far esaltare le caratteristiche del singolo, sono stato chiamato per salvare la Sampdoria e per questo dovremo trascinare il pubblico, facendo vedere ai nostri tifosi che non molleremo mai. E’ un calciatore che fa la differenza, l’anno scorso ha vinto il titolo di capocannoniere ma e’ lui che deve aiutarsi per primo: e’ il simbolo della Sampdoria, e’ il punto di riferimento per i suoi compagni“.

