Sampdoria, il cerchio si stringe per il nuovo allenatore: Ferrero vuole Claudio Ranieri

Massimo Ferrero ha deciso chi sostituirà Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria: avviati i contatti con Claudio Ranieri

La Sampdoria naviga in cattive acque dopo un pessimo inizio di Serie A nel quale sono arrivate 6 sconfitte ed una sola vittoria in 7 gare. A farne le spese è stato Eusebio Di Francesco, esonerato dopo il ko di Verona. Complice la sosta per le Nazionali, Massimo Ferrero ha deciso di puntare tutto su un nuovo allenatore: dopo il no di Gattuso e i contatti con Garcia e De Biasi, i blucerchiati sembrano aver individuato in Claudio Ranieri il nome giusto per la risalita in classifica. All’ex tecnico del Leicester verrà proposto un contratto pluriennale. In attesa di una sua risposta, resta viva l’ipotesi Iachini, tecnico molto apprezzato per la promozione guadagnata nel 2012.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE