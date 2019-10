Sampdoria – Di Francesco non è più l’allenatore dei blucerchiati: trovato l’accordo per la risoluzione del contratto

Di Francesco saluta i blucerchiati: non è più l’allenatore della Sampdoria

Se nelle ultime ore non si parla d’altro che dell’imminente esonero di Giampaolo e del sì di Spalletti al Milan, arriva proprio in questi minuti la notizia di un importante addio. La Sampdoria e Di Francesco hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto dell’allenatore blucerchiato. Manca ancora l’annuncio ufficiale del club, ma adesso la Sampdoria è a caccia del sostituto di Di Francesco: tra i nomi spuntano quelli di Iachini e Pioli.

