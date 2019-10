Salah sulla copertina di GQ con la modella Alessandra Ambrosio: per i musulmani è ‘pubblica oscenità’ [FOTO]

Mohamed Salah al centro di un’aspra polemica: le foto con Alessandra Ambrosio su GQ sono state bollate come ‘pubblica oscenità’ dalle frange musulmane più conservatrici

Mohamed Salah è finito al centro di un’aspra polemica. Il fuoriclasse egiziano è stato eletto Man of the Year da GQ che gli ha dedicato la copertina del mesi di ottobre per l’edizione del Medio Oriente. Il calciatore del Liverpool è accompagnato dalla modella brasiliana Alessandra Ambrosio con la quale ha condiviso una serie di scatti fra sorrisi, complicità e qualche abbraccio. Niente di troppo spinto, nè di sensuale, a partire dai vestiti, passando dall’atteggiamento dei due protagonisti e per concludere con la natura delle foto.

Dalle frange musulmane più conservatrici sono arrivate però delle dure cirtiche. Secondo quanto riporta Marca, tali scatti sono stati bollati come ‘pubblica oscenità‘ a causa della presenza di Alessandra Ambrosio, donna sposata ma non con Mohamed Salah.

