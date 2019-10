Roma, possibile rottura del crociato per Davide Zappacosta: i tempi di recupero sono lunghissimi

Possibile rottura del crociato per Davide Zappacosta: il giocatore si sottoporrà alla risonanza magnetica che darà l’effettivo responso. I tempi di recupero potrebbero essere di almeno 6 mesi

Brutte notizie in casa Roma. Dopo gli infortuni di Pellegrini (2 mesi di stop) e Miktharyan (fuori per almeno 3 settimane), l’infermeria si riempie con un nuovo nome: Davide Zappacosta. L’ex terzino di Torino e Chelsea si è fermato per un brutto infortunio nell’allenamento odierno, per il quale si teme la rottura del crociato. Secondo ‘Il Tempo’ il giocatore sta svolgendo la risonanza magnetica per identificare la reale natura del problema. Se dovesse essere confermata la rottura del crociato Zappacosta andrà immediatamente sotto i ferri al fine di poter subito intraprendere il percorso di riabilitazione che dovrebbe durare circa 6 mesi.

