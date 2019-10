Roma, Petrachi corregge il tiro: “mi scuso se le mie parole hanno offeso qualcuno, il calcio è anche uno sport per donne”

Gianluca Petrachi corregge il tiro delle dichiarazioni rilasciate a caldo dopo Roma-Cagliari: il ds giallorosso si scusa con il mondo del calcio femminile

“Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne“. Al telefono con l’ANSA Gianluca Petrachi ha fatto chiarezza dopo le dichiarazioni delle ultime ore che hanno scatenato forti polemiche. Dopo il gol annullato a Kalinic contro il Cagliari, a causa di una spinta, il ds della Roma aveva definito il calcio un gioco non adatto alle ‘signorine’, gudagnandosi le critiche del calcio femminile. “Ero molto arrabbiato – aggiunge Petrachi – perchè non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia, ed è sempre stato, uno sport fisico e di contatto“.

