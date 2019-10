Roma – Si mette male per i giallorossi: menisco rotto per Diawara, anche Dzeko sotto i ferri

Diawara e Dzeko sotto i ferri domani mattina: operazione in vista per i due giocatori della Roma

Infermeria piena in casa Roma: si mette male per i giallorossi, che devono fare a meno di Diawara e Dzeko per tempi ancora da valutare.Il 22enne guineano ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e, anche se gli accertamenti effettuati a Villa Stuart hanno escluso interessamenti dei legamenti, sarà operato domani mattina. Anche Edin Dzeko finirà sotto i ferri domani a causa di una doppia frattura dello zigomo destro.

