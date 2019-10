Roma, intervento riuscito per Lorenzo Pellegrini: lunghi i tempi di recupero

Il centrocampista della Roma è stato operato oggi a Villa Stuart dal Prof. Santucci, il suo rientro in campo è previsto tra due mesi

E’ stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico Lorenzo Pellegrini, costretto a finire sotto i ferri per la frattura del quinto metatarso del piede destro.

Giunto alle prime luci dell’alba presso la clinica romana, il centrocampista della Roma è stato operato dal prof. Santucci e adesso osserverà un primo periodo di riposo prima di iniziare il programma di recupero. Questa la nota del club giallorosso, in cui vengono stimati i tempi di rientro in campo: ‘Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a sintesi della frattura del quinto metatarso destro. L’intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Santucci e in presenza del Responsabile Sanitario del Club Andrea Causarano, è perfettamente riuscito ed è presumibile il recupero agonistico in 60 giorni‘.

