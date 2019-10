Roma – Terribili notizie: distacco del tendine dell’adduttore per Cristante, situazione meno grave per Kalinic

Aggiornamenti sulle condizioni di Cristante e Kalinic: si mette male per la Roma

Si mette male per Cristante e la Roma di Paulo Fonseca, che perde pezzi. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore italiano hanno evidenziato un distacco del tendine dell’adduttore destro. E’ improbabile che il giocatore della Roma possa rivedere il campo prima del 2020, ma intanto il club è all’opera per capire quale terapia potrà aiutare Cristante ad un miglior recupero. Kalinic ha invece riportato una frattura alla testa del perone ed il piano di recupero non prevede operazioni chirurgiche.

