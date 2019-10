La gioia di Roger Federer: “pensavo che non avrei più vinto a Basilea. Lacrime? Le vittorie significano tanto per me” [VIDEO]

Roger Federer vince il decimo titolo a Basilea. Il campione svizzero mostra tutta la sua gioia nel post match versando anche qualche lacrima

Battendo Alex De Minaur con un 6-2 / 6-2, Roger Federer ha vinto il suo decimo titolo a Basilea. Il campione svizzero si è emozionato davanti al pubblico di casa versando anche qualche lacrime, spiegando la sua reazione in conferenza stampa: “ho giocato ad un ottimo livello qui a Basilea, sono stato in grado di essere solido e di esprimermi al meglio. Il decimo titolo conquistato a Basilea è una grande soddisfazione. È stato un torneo incredibile per me, mi sono sentito davvero bene. Le mie partite sono state ottime: ho vinto senza soffrire. Ecco perché mi sono divertito molto, non capita spesso di vincere questo torneo senza andare in difficoltà. Negli ultimi anni ho avuto la sensazione che non avrei più vinto qui. Per tutti questi motivi sono contento che la settimana sia stata perfetta. Le mie lacrime? Ci sono diversi momenti in cui posso emozionarmi. Può capitare dopo la partita, prima o dopo la cerimonia finale, durante il discorso. È qualcosa che non posso controllare, anche se a volte cerco di trattenermi. Le vittorie significano molto per me, non avrei mai immaginato di vincere dieci volte qui a Basilea. Le lacrime fanno parte della mia carriera da sportivo”.

Federer ha poi parlato del suo futuro: “ho grandi aspettative. Voglio giocare bene, ma non è sempre facile. Ci sono molti giocatori forti ed i margini di errore sono pochi. Ora ho la sensazione di poter vincere ancora, ma le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Ho bisogno di divertirmi in campo. I titoli di Connors? Quando pianificherò il calendario per la prossima stagione non lo farò pensando a quanti titoli potrei ottenere. Darò sempre priorità alla mia salute ed alla mia famiglia. Se dovessi riuscire a battere questo record sarei molto contento, ma in caso contrario non succederà nulla di negativo. Non posso negare che sarei molto felice se dovessi superare i titoli di Connors. Potrei giocare a Parigi, ma il mio obiettivo è arrivare al 100% a Londra per le ATP Finals. Parlerò con il mio team e vedremo quale sarà il programma per la prossima settimana”.

Oh my… The tears are back. And as I always say… May we all love what we do as much as Roger Federer loves tennis. With less crying preferably. https://t.co/uJLKXcwItW — D. Anca Cretu (@dacretu) October 27, 2019

