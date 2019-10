Risultati Champions League – PSG e Tottenham a valanga, Real di misura sul Gala: Bayern e Atletico sorridono

Doppietta di Icardi e tripletta di Mbappé per i parigini, mentre gli Spurs godono con Kane e Son: vince anche il Real con Kroos e il Bayern che ringrazia Lewandowski

Gol, emozioni e tanto spettacolo in questa prima serata della terza giornata dei gironi di Champions League, con Paris Saint-Germain e Tottenham che sommergono di reti il Brugge e la Stella Rossa.

Nel Gruppo A i parigini fanno il bello e il cattivo tempo in Belgio, con Icardi che segna una doppietta e Mbappé che ne fa tre nella ripresa. Successo di misura invece per il Real Madrid, che ringrazia Kroos e stende il Galatasaray. Nel Gruppo B dilagano gli Spurs con Son e Kane che ne fanno due alla Stella Rossa, con Lamela che completa la cinquina. Vince in trasferta invece il Bayern Monaco, che stende a domicilio l’Olympiacos. Nel Gruppo C l’Atalanta cede al Manchester City 5-1 dopo essere passata in vantaggio, mentre Shakhtar e Dinamo Zagabria non vanno oltre il pari. Nel Gruppo D infine Juventus e Atletico Madrid proseguono a braccetto in testa alla classifica, superando rispettivamente Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen.

Gruppo A

Galatasaray-Real Madrid 0-1

Brugge-Paris Saint-Germain 0-5

Gruppo B

Tottenham-Stella Rossa 5-0

Olympiacos-Bayern Monaco 2-3

Gruppo C

Manchester City-Atalanta 5-1

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 2-2

Gruppo D

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1

