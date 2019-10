Risultati Serie A 7ª Giornata – Tris Atalanta, pareggio amaro per Lazio e Roma

Vittoria casalinga dell’Atalanta, pareggi per Lazio e Roma: i risultati della 7ª Giornata di Serie A

Dopo le vittorie di Spal, Verona e Milan nei tre anticipi del sabato, la settima giornata di Serie A prosegue con le sfide della domenica. Il successo della Fiorentina contro l’Udinese, firmato Milenkovic, fa da apripista ai 3 match del pomeriggio che vedono impegnate 3 squadre in lotta per un posto in Europa. L’Atalanta vince facilmente in casa sul Lecce, trascinata dalle reti di Zapata, Gomez e Gosens. Di Lucioni il gol della bandiera dei pugliesi. Begamaschi attualmente a 16 punti, secondi insieme alla Juventus che questa sera giocherà contro l’Inter.

Fermate sul pareggio invece Lazio e Roma. I biancocelesti rimontano per due volte il Bologna, rispondendo con una doppietta di Immobile ai gol di Krejci e Palacio. Nel finale, sotto di un uomo, la Lazio ha l’occasione di vincere la gara ma fallisce un calcio di rigore con Correa.

La Roma soffre in casa contro il Cagliari. I giallorossi vanno in svantaggio a causa del rigore di Joao Pedro, poi pareggiano con l’autogol di Ceppitelli. Nel finale Kalinic trova il gol vittoria, ma il Var annulla per una spinta dell’ex Milan e Fiorentina su Pisacane che ha la peggio in uno scontro con Olsen, finendo per uscire dal campo in barella.

I Risultati della 7ª Giornata di Serie A

Spal-Parma 1-0

Verona-Sampdoria 2-0

Genoa-Milan 1-2

Fiorentina-Udinese 1-0

Atalanta-Lecce 3-1

Bologna-Lazio 2-2

Roma-Cagliari 1-1

