Risultati Serie A 8ª giornata – Cagliari formato Europa, ok Udinese: la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma

Il Cagliari batte la Spal e sale in zona Europa League, l’Udinese sorprende il Torino, la Sampdoria di Ranieri ferma la Roma: i risultati dell’ottava giornata di Serie A

Dopo il successo dell’Inter nello scoppiettante lunch match contro il Sassuolo, l’ottava giornata di Serie A prosegue con un tris di match in grado di ridisegnare la classifica. Il balzo in avanti più importante lo fa il Cagliari che grazie al successo sulla Spal firmato Nainggolan-Faragò sale a 14 punti al 5° posto in piena zona Europa League e a soli due punti dalla zona Champions.

I sardi scavalcano la Roma, fermata dalla Sampdoria dell’ex Ranieri, alla prima sulla panchina blucerchiata. Giallorossi che perdono Cristante e Kalinic per infortunio, poi Kluivert nel finale per un doppio giallo. Partita bloccata e ostica per la Roma, con la Sampdoria che si difende bene e prova colpire in contropiede senza trovare la via del gol. Non è una vittoria, ma è un inizio, soprattutto è il secondo risultato utile su 8 gare.

Vittoria importante per l’Udinese che supera 1-0 il Torino grazie al gol di Okaka e si stacca dai bassifondi della classifica. Grazie a questi 3 punti i friulani agganciano proprio il Torino al 10° posto e si portano a +4 dal 18° posto e dalla zona retrocessione.

I risultati dell’ottava giornata di Serie A

Lazio-Atalanta 3-3

Napoli-Verona 2-0

Juventus-Bologna 2-1

Sassuolo-Inter 3-4

Cagliari-Spal 2-0

Sampdoria-Roma 0-0

Udinese-Torino 1-0

