Risultati Serie A 9ª Giornata – Atalanta travolgente: 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna, male Napoli e Torino

Atalanta pazzesca, 7-1 all’Udinese! Vince il Bologna, pari per Napoli e Torino: i risultati dei match della 9ª Giornata di Serie A

Poker di partite nel pomeriggio domenicale della 9ª Giornata di Serie A ricca di gol e verdetti importanti. Apre le danze la vittoria del Bologna sulla Sampdoria: Palacio e Bani regalano il terzo successo stagionale ai felsinei che si allontanano dalla zona retrocessione e certificano, una domenica di più, l’ultimo posto della Sampdoria. Nel pomeriggio brilla la stella dell’Atalanta che rifila addirittura 7 gol alla povera Udinese. Dopo la rete di Okaka, i bergamaschi reagiscono con veemenza: prima il pari di Ilicic, poi il rosso ad Opoku spiana la strada alla goleada. Muriel fa tripletta, Ilicic si ferma a 2, Pasalic e il giovanissimo Traore completano le marcature.

Nelle altre due gare del pomeriggio arrivano due pareggi per 1-1. La Spal ferma il Napoli rimontando il gol di Milik con Kurtic: i partenopei non accorciano su Juventus e Inter segnando l’ennesimo passo falso della stagione. Il Torino invece non va oltre il pari con il Cagliari: per i granata è arrivata solo una vittoria nelle ultime 6 gare, troppo poco per puntare ad un posto in Europa.

Risultati Serie A 9ª Giornata:

Verona-Sassuolo 0-1

Lecce-Juventus 1-1

Inter-Parma 2-2

Genoa-Brescia 3-1

Bologna-Sampdoria 2-1

Atalanta-Udinese 7-1

Spal-Napoli 1-1

Torino-Cagliari 1-1

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE