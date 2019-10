Risultati Serie A Basket – Virtus Bologna inarrestabile: crollano Brescia e Venezia

La Virtus Bologna consolida il primo posto in classifica: crollando Brescia e Venezia

Tante sfide di basket in questo sabato sera: sorride la Virtus Bologna, che manda al tappeto davanti al suo pubblico il Varese. I padrodni di casa hanno conquistato un’importante vittoria, col punteggio di 87-80, che permette alla squadra bolognese di confermare il primo posto in classifica, consolidandolo.

Ko invece per Brescia, che ha ceduto a Trieste per soli 2 punti, col punteggio di 76-74. Crolla anche Venezia in casa del Treviso: i padroni di casa hanno trionfato con un largo vantaggio, col punteggio di 90-79.

