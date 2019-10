Risultati Serie A Basket 3ª Giornata – Milano torna al successo, cade la Fortitudo: ok Roma e Reggio Emilia

L’Olimpia Milano torna a vincere, sconfitta la Fortitudo, vittorie per Roma, Reggio Emilia e Treviso: i risultati della 3ª Giornata della Serie A di Basket

Dopo le vittorie di Trento e Brindisi negli anticipi del sabato, la 3ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con ben 5 match in attesa di Virtus Bologna-Venezia, il posticipo che chiudere la domenica.

Apre le danze l’Olimpia Milano impegnata nel lunch match contro Trieste. La formazione di coach Messina torna al successo dopo le due sconfitte contro Brescia e Bayern Monaco, trascinata dai 22 punti di Roll, nonché da un Luis Scola vicino alla tripla doppia con 13 punti, 7 assist e 7 rimbalzi.

Roma si affida ai 25 punti di Dyson per battere Cremona e ottenere il primo successo in Serie A dopo la promozione. Prima sconfitta dopo il ritorno nella massima serie invece per la Fortitudo Bologna battuta, nonostante i 18 punti di Aradori, da Varese che si affida alla coppia Vene-Jakovics da 19 punti a testa. Vittoria esterna di Reggio Emilia su Cantù firmata dai 15 punti di Daivd Vojvoda. Logan e Fotu (17 punti a testa) trascinano al successo Treviso su Pistoia.

Risultati Serie A Basket 3ª Giornata:

Trento-Sassari 73-76

Brindisi-Brescia 88-78

Olimpia Milano-Trieste 88-73

Roma-Cremona-97-94

Varese-Fortitudo Bologna 83-60

Cantù-Reggio Emilia 75-92

Treviso-Pistoia 87-72

