Risultati Champions League – Figuraccia Real Madrid! Nove gol fra Tottenham e Bayern: Icardi trascina il PSG

Il Real Madrid rimonta il Bruge nel finale, il Bayern ne segna 7 al Tottenham, bene Juventus e PSG: i risultati delle partite del martedì della seconda giornata di Champions League

Martedì di grande calcio sui campi di tutta Europa con la prima giornata delle canoniche due di Champions League che inizia col botto: grande spettacolo, tanti gol e risultati importanti. Destino opposto per le due italiane impegnate: l’Atalanta si fa beffare nel finale dallo Shakhtar e vede complicarsi il suo cammino europeo, la Juventus supera agilmente il Leverkusen dimostrando progressi sul piano tecnico e tattico. Nel girone dei bergamaschi il Manchester City batte 2-0 la Dinamo Zagabria, mentre in quello dei bianconeri l’Atletico Madrid vince con lo stesso punteggio nella trasferta di Mosca.

Arriva il tanto atteso primo gol di Icardi al PSG, decisivo nel successo di misura sul campo del Galatasaray. Brilla la Stella Rossa che supera 3-1 l’Olympiakos, mentre è notte fonda per il Tottenham che incassa 7 gol dal Bayern Monaco! Nota di demerito finale per il Real Madrid: i Blancos soffrono in casa il piccolo Club Brugge e riescono a pareggiare la gara solo nel finale.

I risultati della 2ª Giornata di Champions League

Atalanta-Shakhtar 1-2

Real Madrid-Club Brugge 2-2

Galatasaray-PSG 0-1

Juventus-Leverkusen 3-0

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

Stella Rossa-Olympiakos 3-1

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

