Risultati 5ª giornata Serie A Basket – Brindisi oltre quota 100, Roma ok su Bologna: sorridono Cantù e Reggio Emilia

La quinta giornata del campionato di Serie A si chiude con tante emozioni, ecco tutti i risultati del week-end

Si chiude con tante emozioni la quinta giornata del campionato di Serie A di Basket, tante le vittorie interne tra cui spicca quella di Cremona sull’Olimpia Milano. Vince e convince in particolare Brindisi, che si impone con il risultato di 108-99 su una mai doma Pesaro. Quarta vittoria consecutiva per i pugliesi, che navigano saldamente in seconda posizione. Sorride Reggio Emilia che stende Pistoia 84-72, mentre Cantù non lascia scampo a Trento. Successo convincente infine per Roma, che supera 79-65 la Fortitudo Bologna al termine di una partita ricca di colpi di scena.

Ecco i risultati di oggi:

