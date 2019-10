Risultati 4ª Giornata Eurolega – Mirotic trascina il Barcellona! Bene il Panathinaikos: ko Real Madrid e Valencia

Nikola Mirotic trascina il Barcellona al successo sulla Stella Rossa, il Panathinaikos torna al successo, ko Real Madrid e Valencia: i risultati della 4ª Giornata di Eurolega

Torna il grande basket sui parquet di tutta Europa con la quarta giornata di Eurolega. Il giovedì sera regala subito 5 match interessanti, ricchi di emozioni e spettacolo. Apre le danze il Panathinaikos che dopo il contro Milano torna al successo nella trasferta russa in casa dello Zenit: decisivi i 22 punti di Jimmer Fredette. Umori contrastanti per le 3 spagnole impegnate: sorride il Barcellona guidato da Nikola Mirotic (21 punti) al successo esterno sul campo della Stella Rossa; sconfitte invece per Real Madrid e Valencia, ko contro Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv. Vittoria infine per il Khimki che si impone sul campo del Bayern Monaco grazie ai 19 punti del solito Alexey Shved.

Risultati 4ª Giornata Eurolega:

Zenit San Pietroburgo-Panathinaikos 79-89

Anadolu Efes-Real Madrid 76-60

Maccabi Tel Aviv-Valencia 76-63

Bayern-Khimki 74-87

Stella Rossa-Barcellona 65-73

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE