Risultati NBA – Esordio super per i Raptors, Leonard trascina i Clippers alla vittoria nel derby di Los Angeles

Buona la prima per i campioni in carica dei Toronto Raptors: Kawhi Leonard trascina all’esordio i Clippers nel derby di Los Angeles

E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione di NBA: ad aprire le danze nella notte italiana sono stati i campioni in carica dei Toronto Raptors, che hanno mandato al tappeto davanti al pubblico di casa i New Orleans Pelicans dopo un tempo supplementare col punteggio di 130-122. Una sfida sempre punto a punto, che ha visto i Raptors fare la differenza solo all’overtime, con un parziale di 13-5. A trascinare Toronto alla vittoria sono stati VanVleet e Siakam, a referto con 34 punti a testa, supportati da un ottimo Lowry, che ha messo a segno 22 punti. Per i Pelicans è stato Ingram il miglior realizzatore, con 22 punti.

Successivamente è andato in scena un appassionante derby, quello di Los Angeles, con i Clippers che hanno avuto la meglio sui Lakers per 112-102. Un ottimo Leonard, all’esordio con i Clippers, ha trascinato la sua nuova squadra alla vittoria con 30 punti. Per i Lakers invece il miglior realizzatore è stato Green, con 28 punti, seguito da Davis e James rispettivamente a referto con 25 e 18 punti.

