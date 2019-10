Risultati NBA – Antetokoumpo piega i Rockets! Trae Young fa volare gli Hawks: i Clippers battono gli Warriors

Antetokoumpo trascina i Bucks al successo sui Rockets di Harden e Westbrook, vittorie per Hawks e CLippers: i risultati dei match NBA della notte

Solo tre match nella notte italiana ma lo spettacolo NBA non delude le attese. Prima uscita stagionale per i Milwaukee Bucks chiamati subito ad una trasferta complicata in casa dei Rockets di Harden e Westbrook. La nuova coppia di Houston è devastante: ‘Il Barba’ mette a referto 19 punti, 7 rimbalzi e 14 assist, ‘RW0’ risponde con 24 punti, 16 rimbalzi e 7 assist. Aggiungeteci i 12 punti e 12 rimalzi di Clint Capela. Niente male… ma com’è che hanno perso? La risposta è Giannis Antetokoumpo in tripla doppia da 30 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. L’MVP in carica guida altri 6 compagni in roster in doppia cifra (fra i quali Middleton e Lopez con 11 punti).

Alquanto in palla anche Trae Young nella vittoria degli Hawks sui Pistons. Il leader di Atlanta firma 38 punti, 7 rimbalzi e 9 assist vincendo il duello personale contro Derrick Rose autore di 27 punti. Nell’ultima gara della notte i Clippers, dopo aver battuto i Lakers, si prendono anche lo scalpo degli Warriors. Lou Williams firma 22 punti, Kawhi Leonard 21. Non bastano i 23 di Steph Curry a tenere a galla i vice-campioni NBA.

I risultati NBA della notte:

Houston Rockets-Milwaukee Bucks 111-117

Detroit Pistons-Atlanta Hawks 100-117

Golden Statea Warriors-Los Angeles Clippers 122-141

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE